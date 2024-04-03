Путин пообещал ректору МГУ найти возможность помочь с развитием кампуса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудит с чиновниками вопрос о поддержке развития кампуса Московского государственного университета имени Ломоносова, а также вопрос включения его в программу по созданию кампусов мирового уровня.

На встрече с президентом ректор МГУ Виктор Садовничий попросил помочь вузу с развитием кампуса.

"Я как ректор Московского университета, конечно, очень хотел бы получить поддержку - у нас недоразвит кампус за Ломоносовским (проспектом), там около 50 га. У нас планы, есть проекты, мы хотим войти в вашу программу (по созданию) кампусов мирового уровня и получить небольшую поддержку", - сказал Садовничий.

По его словам, если МГУ сможет освоить эту территорию, это будет университет, которого "в мире больше не будет". Университету там построил библиотеку, удвоил площади, но неосвоенная территория еще осталась.

"Поддержите, пожалуйста. Может, попечительский совет поддержит окончание (строительства) кампуса. Это действительно будет беспрецедентный кампус", - добавил Садовничий.

"Хорошо (...) Мы с коллегами обсудим, я думаю, найдем возможности МГУ то поддержать", - ответил Путин.