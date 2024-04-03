Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Путина попросили расширить в Забайкалье сеть АЗС с госучастием

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Частные компании, реализующие топливо в Забайкальском крае, не справляются со спросом, необходимо более активное вхождение на местный рынок крупных компаний, считает глава региона Александр Осипов. Он заявил об этом президенту Владимиру Путину, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"На территории края практически нет компаний АЗС с госучастием. Поэтому у нас на пять, шесть, семь рублей, то есть на 10, 15 и больше процентов, топливо выше, чем у соседей. При этом международный трафик растет, он практически удвоился с Китаем, наши перевозки растут, туризм растет, сельское хозяйство развивается, и везде идет рост потребления моторного топлива", - сказал Осипов.

"Игорь Иванович (Сечин - ИФ) построил шесть заправок, но этого катастрофически мало. Спасибо большое ему за это, но нам, конечно, надо развернуть гораздо больше этих заправок - на заправках очереди", - отметил губернатор.

Он посетовал, что частные компании не могут обеспечить отсутствие волатильности и нормальные цены.

"Мне кажется самое оптимальное решение: если бы любая компания с госучастием шире развернула сеть заправок, этот острейший социально-экономический вопрос был бы разрешен", - подчеркнул Осипов.

Александр Осипов Забайкалье Забайкальский край Владимир Путин Игорь Сечин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Роскомнадзор заявил, что WhatsApp на территории РФ не блокируется

Два человека погибли, 15 пострадали из-за непогоды в Москве

В МВД объяснили очереди на экзамен в отделениях ГИБДД Москвы

"Билайн" предложил законодательно ограничить число регистрируемых на один паспорт сим-карт

Что произошло за день: среда, 3 апреля

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Синоптики прогнозируют в России температуру около и выше нормы с апреля по сентябрь

Синоптики прогнозируют в России температуру около и выше нормы с апреля по сентябрь

Песков назвал неправдой утверждение Зеленского о подготовке новой мобилизации

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });