Путина попросили расширить в Забайкалье сеть АЗС с госучастием

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Частные компании, реализующие топливо в Забайкальском крае, не справляются со спросом, необходимо более активное вхождение на местный рынок крупных компаний, считает глава региона Александр Осипов. Он заявил об этом президенту Владимиру Путину, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"На территории края практически нет компаний АЗС с госучастием. Поэтому у нас на пять, шесть, семь рублей, то есть на 10, 15 и больше процентов, топливо выше, чем у соседей. При этом международный трафик растет, он практически удвоился с Китаем, наши перевозки растут, туризм растет, сельское хозяйство развивается, и везде идет рост потребления моторного топлива", - сказал Осипов.

"Игорь Иванович (Сечин - ИФ) построил шесть заправок, но этого катастрофически мало. Спасибо большое ему за это, но нам, конечно, надо развернуть гораздо больше этих заправок - на заправках очереди", - отметил губернатор.

Он посетовал, что частные компании не могут обеспечить отсутствие волатильности и нормальные цены.

"Мне кажется самое оптимальное решение: если бы любая компания с госучастием шире развернула сеть заправок, этот острейший социально-экономический вопрос был бы разрешен", - подчеркнул Осипов.