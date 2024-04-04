Более 3 млн сертификатов на маткапитал выдано в беззаявительном порядке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Более трех миллионов сертификатов на материнский капитал предоставлено проактивно (беззаявительный формат начисления пособий), сообщил в четверг сайт Социального фонда России.

"После введения проактивного оформления материнского капитала Социальный фонд предоставил в таком формате 3,2 млн сертификатов", - говорится в сообщении.

С середины апреля 2020 года семьи больше не обязаны обращаться в Соцфонд с заявлением на оформление материнского капитала. "После поступления данных о рождении ребенка из органов ЗАГС Социальный фонд самостоятельно определяет право семьи на эту меру поддержки и оформляет сертификат. Родители малыша получают соответствующее уведомление в личном кабинете на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован на 7,4%, и сейчас составляет более 630 тыс. руб. на первого ребенка, 833 тыс. руб. - на второго и последующих детей, если семья не получала выплату на первенца, согласно сообщению фонда.