Голикова сообщила о росте прожиточного минимума в РФ почти на 40% с 2020 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум вырос на 36,7% с 2020 года, что на 6,4% превышает уровень инфляции за этот же период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля - это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения", - сказала Голикова в приветствии участникам XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг.

Она напомнила, что общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на данный момент готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы. Соглашение должно определить общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне.