Медики оказывают помощь напавшему на губернатора Мурманской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась мужчине, который задержан после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ангелина Тенце.

"Задержанный находится в медицинском учреждении, так как при задержании он был ранен", - сказала Тенце.

Она добавила, что задержанный является местным жителем.

Ранее СКР сообщил, что задержанный был ранен при задержании.

"По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия работают следователи, которые допрашивают очевидцев и свидетелей.

Как сообщалось, в четверг вечером Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом.

В настоящее время Чибис находится в операционной Апатитско-Кировской городской больницы. По словам его пресс-секретаря Лилии Сечкиной, угрозы для жизни нет.

На странице администрации Апатитов в социальных сетях в четверг была опубликована информация, что на встрече с губернатором "более 300 человек, много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений".