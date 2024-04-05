Медведев направил телеграмму со словами поддержки губернатору Чибису

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами поддержки в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в ночь на пятницу было совершено нападение.

"Медведев пожелал губернатору Мурманской области Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй", - сообщили "Интерфаксу" в секретариате замглавы Совбеза.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом. Глава региона был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную больницу, где был прооперирован.