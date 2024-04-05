Меру пресечения за покушение на губернатора Мурманской области изберут в субботу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Апатитский городской суд в субботу рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Принято решение, что Апатитский городской суд в субботу проведет выездное судебное заседание по избранию меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что заседание пройдет в больнице, где остается раненный при задержании нападавший.

Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом уголовного дела является 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов. По данным СКР, на допросе задержанный сказал, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

Как сообщалось, в четверг вечером в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие.

Губернатор получил ранение, но самостоятельно дошел до машины. После его доставили в больницу и прооперировали.