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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях силовиков на новых территориях

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Срок службы в ДНР, ЛНР и на Украине будет приравниваться к продолжительности службы в России при определении прав на страховую пенсию для военных и сотрудников правоохранительных органов, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассмотрим законопроект, который будет устанавливать порядок учета периодов прохождения военной и приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы при исчислении страхового стажа и последующем назначении пенсии", - сказал он.

"Теперь время, которое военные, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине, будут учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству", - подчеркнул премьер-министр.

ДНР ЛНР Михаил Мишустин Правительство Украина
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