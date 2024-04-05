Что произошло за день: пятница, 5 апреля

Кто будет исполнять обязанности главы Мурманской области, новые санкции Японии, глава ОКР об участии теннисистов в ОИ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Временно исполнять обязанности главы Мурманской области будет замгубернатора Аксенова. Сам Андрей Чибис, который накануне был ранен в Апатитах, пришел в себя после операции и заявил, что намерен вернуться к работе. Он продолжит лечение в Мурманской областной клинической больнице. Напавший на Чибиса задержан и допрошен. По его словам, он "испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

- СКР проверяет данные о причастности исламистских террористов к теракту в Crocus. Ранее в ведомстве заявляли о проверке данных об участии в подготовке теракта только украинских спецслужб.

- Япония расширяет санкции против РФ. Среди прочего запрещен ввоз ископаемого топлива, минеральных масел и продукции из них вроде моторного масла. Запрет коснется изделий из стали, в том числе труб для транспортировки нефти и газа. В списки санкционных товаров попали оптическое оборудование и др.

- Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельцев группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в пользу РФ винодельческих активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

- Реджеп Тайип Эрдоган подписал акт о приостановке исполнения Турцией обязательств по ДОВСЕ. Между тем Александр Лукашенко дал согласие на внесение в парламент Белоруссии закона о приостановлении ДОВСЕ.

- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Восточного побережья США. Данных о пострадавших не поступало. Пять аэропортов в районе Нью-Йорка задерживают прием рейсов.

- Глава ОКР назвал "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов. Ранее в пятницу четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поедет на Игры, если будет возможность.