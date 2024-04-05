Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области ликвидируют 240 спасателей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - На месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области работы по устранению последствий ведут 240 сотрудников МЧС РФ, задействовано 113 единиц техники, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"В Орске устраняют последствия порыва дамбы 240 специалистов и 113 единиц техники Укрепляют дамбу с помощью 33 большегрузов и 5 фронтальных погрузчиков", - говорится в сообщении.

40 человек доставлены из зоны подтопления в пункт временного размещения (ПВР). В готовность приведены 12 ПВР. Большинство жителей направляется к родственникам и знакомым, добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу МЧС РФ сообщило, что в оренбургском Орске прорвало дамбу, спасатели проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления.

По данным на 5 апреля в Оренбургской области из-за весеннего половодья подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок.

В связи с паводком на всей территории региона введен режим ЧС.

В пятницу в регион была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов.