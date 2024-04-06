Уровень реки Урал у Оренбурга повышается

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться, в зону подтопления к утру субботы попали более 800 участков в расположенных в черте города садовых товариществах, сообщает мэрия города.

"По состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления попали СНТ "Соловушка", Дубки, СНТ "Газовик", СНТ "Мичуринец" в Овчинном городке. Вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения", - говорится в сообщении.

С мест эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек.

Мэрия отмечает, что за сутки уровень воды в Урале "прибавил 83 см, количество подтопленных улиц и домов увеличивается".

Из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ, расположенных в пойме Урала, отключены свет и газ.

Власти настоятельно рекомендуют жителям территорий, находящихся в зоне повышенного риска, покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Для размещения людей готовы два пункта временного размещения.

Вечером 5 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию с паводком в ряде районов и садовых товариществ в черте города критической из-за паводка и призвал жителей эвакуироваться.