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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Мэр Оренбурга назвал критической ситуацию в городе из-за паводка

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга просят жителей ряда районов и садовых товариществ в черте города эвакуироваться из-за паводка.

"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и сейчас составляет 778 см. Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", - сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в видеообращении в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

По его словам, в зоне риска – районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также садовые некоммерческие товарищества (СНТ), находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.

Электро- и газоснабжение этих районов будет отключено.

"Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым, или в пункты временного размещения, взяв все необходимое. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей. Эвакуироваться нужно как можно быстрее", - сказал Салмин.

Мэр отметил, что в настоящее время готовы два пункта временного размещения – в одной из школ и местном ДК. Людей в ПВР будут доставлять автобусом.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в связи с паводком на всей территории Оренбургской области.

Оренбург
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