Уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга предупреждают о серьезном подъеме уровня воды в реке Урал в ходе паводка, значения приближаются к опасным отметкам.

"По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на 8 утра, 6 апреля, уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см", - сообщает администрация Оренбурга.

Ранее со ссылкой на мэрию сообщалось, что по состоянию на 8 утра 6 апреля в зону подтопления в Оренбурге попал ряд садовых товариществ. Вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения.

С мест эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек.

Количество подтопленных улиц и домов увеличивается. Из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ, расположенных в пойме Урала, отключены свет и газ.

Власти настоятельно рекомендовали жителям территорий, находящихся в зоне повышенного риска, покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Для размещения людей готовы два пункта временного размещения.

Вечером 5 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию с паводком в ряде районов и садовых товариществ в черте города критической из-за паводка и призвал жителей эвакуироваться.