Утраченные в паводке паспорта жителям Оренбуржья восстановят в день обращения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гражданам, пострадавшим во время паводка в Оренбургской области, в случае необходимости восстановят документы в кратчайшие сроки, сообщает региональное управление МВД.

Для восстановления паспорта гражданам рекомендуется прийти в любое подразделение по вопросам миграции Оренбурга или Орска, написать заявление и предоставить фотографии.

"Паспорт выдадут в день обращения", - отметили в полиции.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Орске, где прорвало дамбу.