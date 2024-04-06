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Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга призвали жителей части города немедленно эвакуироваться из-за серьезной паводковой обстановки, заявили о возможной принудительной эвакуации с участием полиции.

"По последним данным, уровень воды в Урале 855 см, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора. В ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - сказал Сергей Салмин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ближайшее время будет использована система оповещения.

"Относитесь серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции", - сказал мэр.

В частности, с требованием о немедленной эвакуации Салмин обратился к жителям пригорода Оренбурга: района Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и имени Куйбышева, а также ряда садовых товариществ.

В субботу, 6 апреля, вода в реке Урал стала стремительно приближаться к опасной отметке. Утром уровень воды был зафиксирован на отметке в 828 см при опасном уровне в 930 см.

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К утру в зону подтопления в Оренбурге попал ряд садовых товариществ. Вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения. С мест затоплений были эвакуированы 144 человека, в том числе 17 детей.

Количество подтопленных улиц и домов постоянно увеличивается.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Орске, где прорвало дамбу.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Оренбург Сергей Салмин река Урал
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