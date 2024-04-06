Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Двое жителей Орска, тела которых были найдены при патрулировании зоны подтопления, не утонули, считают судмедэксперты.

"При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", - сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава в субботу.

В пресс-службе губернатора Оренбуржья "Интерфаксу" уточнили, что погибшие мужчины были найдены в разных местах. "Один был найден в своем доме, другой - рядом со своим домом. Все - в разных местах", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили об обнаружении двух тел в Орске во время патрулирования территорий после прорыва дамбы. Тогда предварительно сообщалось, что их смерть не связана с утоплением, потому что в доме и на приусадебном участке воды и подтоплений не было.