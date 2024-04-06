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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Мэрия Оренбурга закрыла до 16 апреля дороги в поймах рек Урала и Сакмары

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Оренбурга запретила до 16 апреля движение по дорогам в поймах рек Урала и Сакмары, уровень воды в которых резко вырос из-за паводка, сообщила пресс-служба мэрии.

"В целях обеспечения безопасности оренбуржцев ограничение движения введено с 22-00 6 апреля по 23-00 15 апреля", - говорится в пресс-релизе

Соответствующее постановление подписал в субботу глава Оренбурга Сергей Салмин.

5 апреля администрация Оренбурга из-за паводка закрыла в городе проезд по 11 улицам и переулкам.

Оренбург Урал Сакмара
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