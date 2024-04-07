Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Электричество временно отключено на нескольких улицах Оренбурга

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня временно ограничили подачу электричества в жилые дома, расположенные на нескольких улицах города, сообщает телеграм-канал городской администрации.

Энергоснабжение ограничено в Овчинном городке по улицам Луганской, Мичурина (дома № 1-17 2-20), Дачной (дома № 1-7), Широкой (дома № 11-25, 18-64), Житомирской (дома № 11-23, 8-22), Проточной (дома № 1-17, 2-12), Приуральской (№ 2-16, 1-11), говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее энергетики вручную отключили оборудование, обеспечивающее электроснабжение домов по улицам Березка, Вишневой, Житомирской, Лесной.

В РоссииУровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшаетсяЧитать подробнее

Энергетики заявляют, что электроснабжение будет восстановлено "после снижения уровня воды до безопасной отметки" и просят жителей выключить все электроприборы и обесточит жилище, а также не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин из-за ухудшения паводковой обстановки потребовал эвакуироваться жителям ряда улиц и садовых товариществ в черте города.

В ночь на воскресенье несколько улиц и переулков в Оренбурге были закрыты, строится искусственная насыпь для защиты жилых домов на улице Уральской.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Оренбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Половодье в Оренбургской области

Власти Оренбуржья опровергли сообщения о росте числа пострадавших от паводка

Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Половодье в Оренбургской области

Потенциально опасным уровень воды в реках остается в 5 муниципалитетах Оренбуржья

Половодье в Оренбургской области

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию
Половодье в Оренбургской области

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшается

Половодье в Оренбургской области

МЧС РФ оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

МЧС РФ оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС России прибыл в Орск

Половодье в Оренбургской области

Подъем воды в Орске продолжается, объявлена эвакуация еще трех улиц

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });