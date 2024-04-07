Электричество временно отключено на нескольких улицах Оренбурга

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня временно ограничили подачу электричества в жилые дома, расположенные на нескольких улицах города, сообщает телеграм-канал городской администрации.

Энергоснабжение ограничено в Овчинном городке по улицам Луганской, Мичурина (дома № 1-17 2-20), Дачной (дома № 1-7), Широкой (дома № 11-25, 18-64), Житомирской (дома № 11-23, 8-22), Проточной (дома № 1-17, 2-12), Приуральской (№ 2-16, 1-11), говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее энергетики вручную отключили оборудование, обеспечивающее электроснабжение домов по улицам Березка, Вишневой, Житомирской, Лесной.

Энергетики заявляют, что электроснабжение будет восстановлено "после снижения уровня воды до безопасной отметки" и просят жителей выключить все электроприборы и обесточит жилище, а также не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин из-за ухудшения паводковой обстановки потребовал эвакуироваться жителям ряда улиц и садовых товариществ в черте города.

В ночь на воскресенье несколько улиц и переулков в Оренбурге были закрыты, строится искусственная насыпь для защиты жилых домов на улице Уральской.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.