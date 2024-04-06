Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Разрушены наружные стены, загорелось четыре квартиры

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси с разрушением наружных стен произошел в двухэтажном жилом доме в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном трехподъездном жилом доме в г. Нурлат по улице Заводская, д. 9. Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением четырёх квартир на 1 и 2 этаже, площадь пожара 80 кв. м. Произошло разрушение наружных стен", - говорится в сообщении.

"Спасатели из-под завалов спасли одного человека, еще три человека эвакуированы из подъезда", - добавили в ведомстве.

Дом был газифицирован. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

К ликвидации происшествия привлечены 32 человека и 10 ед. техники.

По предварительным данным Минздрава Татарстана, пострадали два человека.

В пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану "Интерфаксу" сообщили, что следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка.