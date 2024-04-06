Открытое горение в многоквартирном доме в татарстанском Нурлате ликвидировано

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Открытое горение в двухэтажном жилом доме в татарстанском городе Нурлате ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"Открытое горение ликвидировано в 21:45", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в жилом двухэтажном доме в Нурлате по улице Заводская произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за которого разрушились наружные стены и загорелось четыре квартиры. Площадь пожара составила 80 кв. м.

По предварительным данным МЧС, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Как сообщил Минздрав Татарстана, предварительно" пострадали два человека.

В министерстве уточнили "Интерфаксу", что один из пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет.