Начавшийся после взрыва газа в многоквартирном доме в Татарстане пожар потушен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном доме в татарстанском городе Нурлате ликвидирован, сообщило МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар в Татарстане полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Нурлате в жилом доме по улице Заводская произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате погиб человек, двое пострадали. Взрыв разрушил наружные стены, загорелось четыре квартиры, площадь пожара составила 80 кв. м.

По предварительным данным МЧС, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Пресс-служба следственного управления СКР по республике сообщила о возбуждении по факту случившегося уголовного дела по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).