Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Начавшийся после взрыва газа в многоквартирном доме в Татарстане пожар потушен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном доме в татарстанском городе Нурлате ликвидирован, сообщило МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар в Татарстане полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Нурлате в жилом доме по улице Заводская произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате погиб человек, двое пострадали. Взрыв разрушил наружные стены, загорелось четыре квартиры, площадь пожара составила 80 кв. м.

По предварительным данным МЧС, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Пресс-служба следственного управления СКР по республике сообщила о возбуждении по факту случившегося уголовного дела по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

МЧС РФ Татарстан Нурлат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подъем воды в Орске продолжается, объявлена эвакуация еще трех улиц

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Половодье в Оренбургской области

В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });