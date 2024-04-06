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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в городе Нурлате в Татарстане, двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"По уточненной информации, в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб", - говорится в сообщении.

Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Нурлате в жилом доме по улице Заводская произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за которого разрушились наружные стены и загорелось четыре квартиры. Площадь пожара составила 80 кв. м.

В жилом доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется.

В готовности пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 3.

МЧС РФ Татарстан Нурлат
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