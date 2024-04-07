Семьи пострадавших от взрыва газа в Татарстане расселят в резервные квартиры

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти города Нурлат (Татарстан), где накануне произошел взрыв газового баллона в жилом доме с разрушением и пожаром, приняли решение расселить семьи пострадавших в резервные квартиры города, сообщил в воскресенье глава Нурлатского района республики Дамир Ишкинеев.

"С завтрашнего дня будем расселять семьи пострадавших в резервные квартиры в городе. Никто не останется без крова", - написал он в своем телеграм-канале.

Пока же, по его словам, желающие могут разместиться в гостинице спортшколы "Ледок", там организовано проживание, питание.

Также глава района сообщил, что на объекте работали представители СКР, изучались вещественные доказательства, сам объект. Кроме того, на месте были сотрудники Минстроя Татарстана, им предстоит определить степень разрушения дома.

"После этого продолжат работу сотрудники МЧС по разбору завалов, затем районные службы, строители приступят к разборке разрушенной части дома. Все службы задействованы, работают в режиме ЧС", - добавил Ишкинеев.

Глава района написал также, что в воскресенье больницу покинули мама с дочкой, пострадавшие при взрыве. Их состояние удовлетворительное. С ними работают психологи. Сейчас они находятся у бабушки, которая живет в соседнем доме.

Ранее сообщалось, что в жилом двухэтажном трехподъездном доме в Нурлат по улице Заводская произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир и разрушением наружных стен. Площадь пожара составила 80 кв. м.

По предварительным данным МЧС, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В результате взрыва один человек погиб, еще двое пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).