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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавшим от наводнения в Орске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк реструктуризирует кредиты заемщикам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске, говорится в сообщении банка.

Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, отмечает кредитная организация.

Кроме того, клиенты, застрахованные в "Сбер страхование" и "Сбер страхование жизни", пострадавшие во время чрезвычайной ситуации, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.

При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы Сбербанка.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск Сбер Сбербанк
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