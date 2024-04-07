Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавшим от наводнения в Орске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк реструктуризирует кредиты заемщикам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске, говорится в сообщении банка.

Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, отмечает кредитная организация.

Кроме того, клиенты, застрахованные в "Сбер страхование" и "Сбер страхование жизни", пострадавшие во время чрезвычайной ситуации, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.

При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы Сбербанка.