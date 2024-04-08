Правительству поручено расширить условия льготной ипотеки для некоторых семей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по расширению условий по льготной ипотеке для отдельных категорий семей, сообщает сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации: а) представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме; предоставления жилых помещений молодым и многодетным семьям, члены которых осуществляют трудовую деятельность на территориях опережающего развития", - говорится на сайте.

Предложения должны представлены главе государства до 30 июля 2024 года.

Также, согласно поручениям, высшие должностные лица страны должны рекомендовать исполнительным органам субъектов обеспечивать нужными объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, которые предоставили многодетным семьям.