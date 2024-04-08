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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

МЧС сообщило о риске попадания в зону затопления в Оренбуржье еще 6 тыс. домов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС прогнозируют увеличение числа подтоплений в Оренбургской области, еще шесть тысяч домов может затопить, сообщили на селекторном совещании ведомства в понедельник.

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"С учетом наихудшего прогноза в зону подтопления могут попасть более 6 тыс. домов, из них 28 - многоквартирных, в которых проживает более 20 тыс. человек", - сказал представитель главного управления МЧС РФ по Оренбургской области.

Помимо этого, существует угроза перелива на семи участках дорог, ситуация находится под контролем.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Наводнение в Орске

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Оренбургская область
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