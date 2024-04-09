Калининградская полиция изъяла 76 кг кокаина в бананах из Колумбии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Калининградской области полиция изъяла крупную партию кокаина, найденного в грузе с бананами из Колумбии.

"Работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района при разгрузке партии бананов из Колумбии обнаружили обмотанные полиэтиленом брикеты и сообщили о подозрительной находке в полицию. В ходе осмотра груза полицейские изъяли девять коробок, внутри которых под верхним слоем фруктов хранились 76 кг брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, в них находилось наркотическое средство кокаин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что эта партия бананов прибыла в Германию морским путем из Колумбии, затем автомобильным транспортом доставлена в Клайпеду, а оттуда ввезена на территорию Калининградской области через пропускной пункт "Чернышевское". После разгрузки товара грузовой автомобиль выехал в Польшу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.