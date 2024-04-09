Госдума ввела штрафы за неправильное использование отходов животноводства

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в КоАП штраф за уничтожение плодородного слоя почвы, а также за порчу земель из-за нарушений в сфере обращения побочных продуктов животноводства (навоза).

Помимо этого, предлагается установить ответственность за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства при их хранении, транспортировке, обработке, переработке и реализации.

Документ (№183338-8) в августе 2022 г. внесла в парламент группа депутатов.

Согласно действующей ст. 8.6 КоАП (порча земель) уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель может происходить в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными веществами. Максимальный штраф для компаний составляет 80 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Депутаты расширили пункт, добавив туда нарушение требований к обращению побочных продуктов животноводства.

В КоАП также введена новая статья 10.8.1 - несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - штраф от 250 тыс. до 350 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 тыс. до 70 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 350 тыс. до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Вводится ответственность за действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии: в частности, штраф для юридических лиц составит от 500 тыс. до 600 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщалось, 1 марта 2023 г. вступил в силу закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать навоз в сельскохозяйственном производстве, ранее это было сопряжено с получением множества разрешений. Действующее законодательство РФ в области охраны природы относило навоз к отходам производства, что не позволяло использовать его в сельскохозяйственном обороте. Были зафиксированы факты наложения на сельхозпредприятия штрафов за неправильное обращение с навозом. Следуя букве действующего закона, производители должны были разработать паспорт отходов в соответствии с классом опасности, провести экологическую экспертизу проектной документации, получить лицензию на деятельность и внести навозохранилища в государственный реестр объектов размещения отходов. После вступления в силу закона продукты жизнедеятельности животных считаются отходами только в случае нарушений требований, предъявляемым к таким продуктам в рамках государственного контроля.