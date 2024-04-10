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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Уровень воды в Урале в Орске опустился ниже 9 метров

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дальнейшее снижение уровня реки Урал продолжается в пострадавшем от паводка Орске (Оренбургской область), сообщил мэр города Василий Козупица.

"Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Снижение наблюдается третий день подряд.

По данным Козупицы, на утро среды "Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток - 1226, за сутки он сократился на 259 кубов".

По данным мэра, в городе остаются подтопленными 6 793 жилых дома и 6 793 приусадебных участка. От воды освободились 136 жилых домов.

Эвакуированы 2 616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 пунктах временного размещения находятся 1 376 человек, в том числе 228 детей.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, где после прорыва дамбы было подтоплено около 7 тыс. домов.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Оренбургская область Урал
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