Уровень воды в Урале в Орске снижается второй день подряд

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Орске второй день подряд снижается уровень воды в реке Урал, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.

По данным чиновников, к утру 9 апреля уровень воды в реке снизился на 35 см, до 928 см. К утру 8 апреля уровень воды в Урале снизился на 9 см.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил в своем телеграм-канале, что за сутки уровень воды в Урале снизился на 39 см. По его данным, в зоне подтопления 260 улиц, 6929 жилых домов, от 45 домов вода отошла.

Из ряда поселков вода начала уходить.

"Уходит вода из Старого города, частного сектора 6-го микрорайона, люди возвращаются в свои дома. Падает уровень воды в поселках Никель и Строителей. Вода отступает из Рабочего поселка, со 2-го участка, Автовокзала и Центра детского творчества "Радость" на площади Гагарина. Елшанка (река - ИФ) вернулась в свое русло", - написал мэр.

Из затопленных домов эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1 463 человека, в том числе 240 детей.

В Орске была наиболее тяжелая ситуация с половодьем в регионе.