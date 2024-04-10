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"Ростелеком" полностью импортозаместил оборудование в своих ЦОДах

Президент "Ростелекома" назвал пройденный путь "тяжелейшим" и "кровавым"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" полностью заместило в своих центрах обработки данных (ЦОД) импортное оборудование на разработки российского производителя Yadro, сообщил на форуме "Открытые инновации" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Компания Yadro, с которой мы прошли тяжелейший, я бы сказал - кровавый - путь замещения серверов в наших ЦОДах за последний год ценой ошибок, стрессов, круглосуточной работы. Но вот эта деятельность позволила нам на 100% отказаться от импортного оборудования, которое нам не продают, ну и по понятным причинам мы и сами не хотим покупать", - сказал он.

Yadro (ООО "КНС групп", входит в "ИКС Холдинг") - российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

Михаил Осеевский Ростелеком Yadro
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