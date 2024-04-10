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"Ростелеком" в мае представит рабочие прототипы отечественных базовых станций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" в конце мая на конференции ЦИПР представит рабочие прототипы полностью отечественных базовых станций, созданных его дочерней компанией, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы создали отдельную компанию, которой мы управляем и которая в соответствии с дорожной картой правительства двигается вперед. На ЦИПРе мы представим уже первые рабочие прототипы полностью российского решения", - сказал он на форуме "Открытые инновации".

Он подчеркнул, что это полностью российская разработка - и с точки зрения радиочасти, и с точки зрения программного обеспечения.

"Ростелеком" в мае 2023 года получил 51% в производителе телеком- и IT-оборудования ООО "Булат".

В феврале гендиректор "Булата" Александр Комаров говорил, что производство базовых станций стандартов GSM и LTE (2G/4G) должно начаться в апреле 2024 года.

"Булат" реализует проект создания программно-аппаратного комплекса линейки базовых станций 2G/4G и подписал форвардные контракты на их поставку с "Ростелекомом" и "Мегафоном".

В июне 2023 года производство телеком-оборудования начала другая подконтрольная "Ростелекому" компания - НПО "Российские телекоммуникационные технологии" (РТТ).

Михаил Осеевский Ростелеком Булат Александр Комаров
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