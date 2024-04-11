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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Около 12 тыс. домов остаются подтопленными в Оренбуржье к утру четверга

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Талые воды остаются почти на 15 тыс. участков, затоплены около 12 тыс. домов в Оренбургской области, сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона в четверг.

"По состоянию на 08:00 (06:00 по Москве) 11 апреля (...) на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ оказались подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды в регионе были подтоплены 12817 жилых домов и 14969 приусадебных участков.

В целом на реках области, по данным департамента, преимущественно наблюдается понижение уровней воды за сутки от 1 до 98 см, лишь на некоторых реках повышение за сутки составило от 1 до 23 см.

Опасные отметки наблюдаются на реке Урал у Орска, Оренбурга и Илека, на реке Илек у поселка Веселый Первый, а на реке Самара - у города Бузулук.

Максимальный суточный подъем зафиксирован на реке Урал у Оренбурга (+81 см).

Ранее сообщалось, что с 20:00 среды до 06:00 четверга вода в реке Урал поднялась у Оренбурга на 32 см. Опасный показатель превышен на 124 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге. Общий ущерб, по предварительным оценкам региональных властей, может составить порядка 21 млрд рублей.

Оренбургская область
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