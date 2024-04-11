Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении 7 апреля на сотрудников полиции в Подмосковье, один из которых погиб.

"На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" 7 апреля этого года", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД распространило видео с задержанным подозреваемым Василием Буряковым, который заявил, что "скрывался в лесу". Отвечая на вопрос, он сказал, что признает свою вину.

По словам Волк, задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

7 апреля в деревне Якимово г.о. Черноголовка Московской области сотрудники отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В ходе задержания мужчина выстрелил в полицейских. От полученного ранения старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался, еще один полицейский был ранен.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.