Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении 7 апреля на сотрудников полиции в Подмосковье, один из которых погиб.

"На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" 7 апреля этого года", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В РоссииВ МВД установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в ПодмосковьеЧитать подробнее

МВД распространило видео с задержанным подозреваемым Василием Буряковым, который заявил, что "скрывался в лесу". Отвечая на вопрос, он сказал, что признает свою вину.

По словам Волк, задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

7 апреля в деревне Якимово г.о. Черноголовка Московской области сотрудники отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В ходе задержания мужчина выстрелил в полицейских. От полученного ранения старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался, еще один полицейский был ранен.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Подмосковье МВД Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

В ФСБ заявили о планировавшейся Лондоном диверсии на буровой вышке в Черном море

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с Восточного

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с Восточного

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье заочно арестован

В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года для 10 апреля

В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года для 10 апреля

В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших теракты

Паводок в России

В Оренбуржье 3580 жилых домов могут быть затоплены в ближайшие сутки

"Известия" сообщили о рекомендации уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Военная операция на Украине

ПВО за ночь сбила 12 украинских дронов над шестью российскими регионами

Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });