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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В Курганской области 15 сел остались без света из-за паводка

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пятнадцать населенных пунктов в Курганской области отключены от электроснабжения из-за половодья, сообщает энергетическая компания АО "СУЭНКО" в четверг.

По последним данным, обесточены населенные пункты Прорывное, Глядянское, Красный Октябрь, Ялым, Н. Березово, Межборное, Утятское, Н. Деревня, Вавилково, Верхняя Алабуга, Сосновка, Усть-Уйка, Озерное, Казак-Кочердык, Редуть, а также строительный рынок на шоссе им. Тюнина в Кургане и ул. Свободы, район ГСК N9, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в связи с паводковой ситуацией на территории Курганской области специалисты обесточили 10 трансформаторных подстанций 10 кВ, и 14 высоковольтных линий в Звериноголовском, Целинном и Притобольном муниципальных округах, а также в Кургане.

В зоне подтопления находятся 4 подстанции 10 кВ, 16 высоковольтных линий и 333 опоры.

Оборудование не повреждено.

В круглосуточном режиме на предприятии дежурят 150 сотрудников и более 50 единиц спецтехники. Во всех филиалах "СУЭНКО" объявлен особый режим. Персонал и техника приведены в состоянии готовности к нештатным ситуациям, бригады дежурят на объектах электросетевого хозяйства, которым может угрожать затопление.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Вода в реке Тобол в области продолжает подниматься. По состоянию на 11 апреля, в Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском округах в 11 населенных пунктах остаются затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

По данным на утро 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 818 человек, в том числе 222 ребенка. Всего эвакуированы 6267 человек.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
СУЭНКО Курганская область
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