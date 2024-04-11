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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В тайнике у задержанного за расстрел полицейских в Подмосковье нашли автомат

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на двух полицейских в Подмосковье изъяло из тайника задержанного Василия Бурякова автомат, пистолет и патроны, сообщили в областном управлении СКР.

В телеграм-канале управления уточняется, что также найдено большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Тверской области Бурякова, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, один из которых погиб.

МВД также распространило видео задержания подозреваемого, который заявил, что "скрывался в лесу". Также Буряков, отвечая на вопрос, сказал, что признает свою вину.

7 апреля в деревне Якимово г.о. Черноголовка Московской области сотрудники Отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В ходе задержания мужчина выстрелил в полицейских. От полученного ранения старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался. Еще один полицейский ранен.

Подмосковье СКР МВД Василий Буряков Московская область Тверская область
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