В тайнике у задержанного за расстрел полицейских в Подмосковье нашли автомат
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на двух полицейских в Подмосковье изъяло из тайника задержанного Василия Бурякова автомат, пистолет и патроны, сообщили в областном управлении СКР.
В телеграм-канале управления уточняется, что также найдено большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом.
Ранее в МВД сообщили о задержании в Тверской области Бурякова, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, один из которых погиб.
МВД также распространило видео задержания подозреваемого, который заявил, что "скрывался в лесу". Также Буряков, отвечая на вопрос, сказал, что признает свою вину.
7 апреля в деревне Якимово г.о. Черноголовка Московской области сотрудники Отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В ходе задержания мужчина выстрелил в полицейских. От полученного ранения старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался. Еще один полицейский ранен.