В тайнике у задержанного за расстрел полицейских в Подмосковье нашли автомат

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на двух полицейских в Подмосковье изъяло из тайника задержанного Василия Бурякова автомат, пистолет и патроны, сообщили в областном управлении СКР.

В телеграм-канале управления уточняется, что также найдено большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Тверской области Бурякова, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, один из которых погиб.

МВД также распространило видео задержания подозреваемого, который заявил, что "скрывался в лесу". Также Буряков, отвечая на вопрос, сказал, что признает свою вину.