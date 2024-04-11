Поправки о расширении полномочий АСВ по очистке балансов банков-банкротов прошли I чтение

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности применять при банкротстве кредитных организаций отступное для погашения требований первой очереди, к которым относится задолженность перед Агентством по страхованию вкладов.

Депутатский законопроект № 538767-8 вносит изменения в законы о банкротстве и о страховании вкладов.

Сейчас требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены отступным при отсутствии неоплаченных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Законопроект позволяет использование отступного и при наличии непогашенных долгов первой и второй очереди, но для этого потребуется внести на спецсчет банкрота сумму, пропорциональную размеру погашаемых требований кредитора, согласившегося на отступное.

"Необходимо расширить круг лиц, требования которых могут быть погашены отступным, и включить в него требования кредиторов первой очереди", - говорил ранее журналистам один из авторов законопроекта, депутат Сергей Гаврилов. 90% требований первой очереди приходится на АСВ, которое выплачивало страховое возмещение вкладчикам обанкротившихся банков, напоминал он.

Кроме того, авторы документа предложили скорректировать правила распоряжения правом кредиторов требовать с контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций - владельцев и топ-менеджеров - взысканные с них суммы в рамках привлечения к субсидиарной ответственности.

Сейчас разрешается взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект позволяет кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ сможет выкупить такие требования за минимальную цену публичного предложения у тех кредиторов, которые не меняли свой выбор. А суд, согласно законопроекту, при наличии мотивированного заключения от агентства и вне зависимости от выбора кредиторов сможет дать поручение продать их права требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Ранее правительство поддержало этот проект, но с условием конкретизации предлагаемых изменений. В своем отзыве правительство указывало на необходимость определить, "при каких условиях или в каких случаях" АСВ сможет обратиться в суд с заявлением о продаже права требования вне зависимости от волеизъявления кредиторов, а также приобрести по минимальной цене право требования о привлечении к субсидиарной ответственности.