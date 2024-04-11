Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Поправки о расширении полномочий АСВ по очистке балансов банков-банкротов прошли I чтение

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности применять при банкротстве кредитных организаций отступное для погашения требований первой очереди, к которым относится задолженность перед Агентством по страхованию вкладов.

В РоссииАСВ получит новые возможности для расчистки баланса обанкротившихся банковЧитать подробнее

Депутатский законопроект № 538767-8 вносит изменения в законы о банкротстве и о страховании вкладов.

Сейчас требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены отступным при отсутствии неоплаченных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Законопроект позволяет использование отступного и при наличии непогашенных долгов первой и второй очереди, но для этого потребуется внести на спецсчет банкрота сумму, пропорциональную размеру погашаемых требований кредитора, согласившегося на отступное.

"Необходимо расширить круг лиц, требования которых могут быть погашены отступным, и включить в него требования кредиторов первой очереди", - говорил ранее журналистам один из авторов законопроекта, депутат Сергей Гаврилов. 90% требований первой очереди приходится на АСВ, которое выплачивало страховое возмещение вкладчикам обанкротившихся банков, напоминал он.

Кроме того, авторы документа предложили скорректировать правила распоряжения правом кредиторов требовать с контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций - владельцев и топ-менеджеров - взысканные с них суммы в рамках привлечения к субсидиарной ответственности.

Сейчас разрешается взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект позволяет кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ сможет выкупить такие требования за минимальную цену публичного предложения у тех кредиторов, которые не меняли свой выбор. А суд, согласно законопроекту, при наличии мотивированного заключения от агентства и вне зависимости от выбора кредиторов сможет дать поручение продать их права требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Ранее правительство поддержало этот проект, но с условием конкретизации предлагаемых изменений. В своем отзыве правительство указывало на необходимость определить, "при каких условиях или в каких случаях" АСВ сможет обратиться в суд с заявлением о продаже права требования вне зависимости от волеизъявления кредиторов, а также приобрести по минимальной цене право требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

АСВ Госдума Сергей Гаврилов правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет при президенте не поддержал идею ограничить детей в выражении своего мнения

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

Паводок в России

Волна паводка достигла Оренбурга и теперь будет двигаться вниз по долине Урала

Волна паводка достигла Оренбурга и теперь будет двигаться вниз по долине Урала

Дума попросила пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования в домах

Дума попросила пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования в домах

Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

Антон Силуанов: Дополнительные деньги бюджету нужны

Антон Силуанов: Дополнительные деньги бюджету нужны

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Целью украинского десанта в Херсонской области были российские военные

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });