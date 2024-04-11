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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В Тюменской области ведутся работы по увеличению гребня дамб

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области проводятся работы по увеличению гребня дамб, сообщил глава региона Александр Моор на совещании по ликвидации последствий паводков, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции в четверг.

"Мы исходим из того, что дамбы, которые сегодня защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны", - сказал Моор.

Он также отметил, что во всех населенных пунктах, где возможно подтопление, проводятся работы по увеличению уровня гребня дамб.

"Увеличиваем на 1-1,5 метра (...) делаем дополнительные земляные насыпи", - добавил Моор.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) губернатор отметил, что уровни воды в реках Тобол и Ишим могут стать максимальными.

"Мы исходим из максимальных прогнозных уровней половодья в этом году. Прогноз говорит о том, что уровни могут быть рекордными за всю историю наблюдений. (...) Сегодня мы ориентируемся на то, что на реках в некоторых местах уровень исторического максимума может быть превышен на 50 см", - заключил губернатор.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Владимир Путин Тюменская область
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