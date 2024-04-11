В Оренбуржье 259 человек обратились за медпомощью из-за последствий паводков

14 пострадавших были госпитализированы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области почти 260 человек обратились за медицинской помощью в связи с последствиями паводков, 14 человек, в том числе четверо детей, находятся на стационарном лечении, сообщил "Интерфаксу" помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В Оренбургской области в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов, в стационары, не затронутые паводком, эвакуированы 164 пациента. За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них, в том числе четверо детей. Остальным помощь оказана амбулаторно", - сказал Кузнецов.

В регион поставлены дополнительные объемы препаратов для профилактики гепатита и других инфекций, продолжают работу мобильные бригады и стационарные пункты вакцинации.

Кузнецов подчеркнул, что в Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтоплений. В регион дополнительно поставлено более 20 тыс. вакцин для профилактики гепатита, работают 28 мобильных бригад вакцинации.

Как сообщил Кузнецов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей. Мурашко поручил регионам обеспечить оказание всех видов медицинской помощи и отметил, что в случае необходимости туда дополнительно могут быть направлены медицинские специалисты.