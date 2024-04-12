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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Два человека получили ранения в Белгороде при атаке дрона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека... Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Пострадавшие получили осколочные ранения, сообщил он.

Гладков добавил, что поврежден фасад здания.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Минобороны РФ ранее в пятницу заявило, что около 10:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников над Белгородской областью.

Вячеслав Гладков Минобороны РФ Белгород Белгородская область
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