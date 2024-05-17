Запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов продлен на полгода

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило временные ограничения на вывоз из России отходов и лома драгметаллов, сообщила пресс-служба правительства.

Ограничение будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года. Действие прежнего ограничения закончилось 30 апреля этого года.

На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка. Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями.

Запрет вводится для увеличения загрузки производственных мощностей российских предприятий по переработке отходов и лома драгметаллов, в том числе аффинажных заводов. Механизм доказал свою эффективность, позволив привлечь значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов, пояснял ранее Минпромторг.

Ввиду длительности цикла переработки отходов и лома драгоценных металлов, достигающего 130-160 дней, а также для реализации инвестпроектов по переработке сырья, перерабатывающим предприятиям и аффинажным заводам требуется дополнительное время и стабильный источник сырья, содержащий драгоценные металлы, пояснило министерство.