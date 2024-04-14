Смытый потоком воды деревянный мост выловили из Тобола в Курганской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели в Курганской области поймали и выловили из воды деревянный мост, который смыло водой в селе Темляково и несло к Кургану, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"В Курганской области деревянный мост (...) специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось в буквальном смысле слова "поймать" и пришвартовать к берегу", - говорится в сообщении. Сейчас его поднимают на сушу.

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщал, что в Темляково смыло деревянный мост и несет течением к Кургану. Это создавало риск затора.