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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Число подтопленных домов в Оренбуржье к утру понедельника выросло до 15,1 тыс.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Около 15,1 тыс. жилых домов и свыше 23,6 тыс. участков подтоплены в Оренбургской области к утру понедельника, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"На утро 15 апреля в Оренбургской области подтоплены 15068 жилых домов и 23643 приусадебных участка, которые располагаются на территории 18 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 40 СНТ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утро воскресенья на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ были подтоплены около 13,5 тыс. жилых домов и свыше 20,6 тыс. приусадебных участков.

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Таким образом, число подтопленных домов в области за сутки выросло примерно на 1,6 тысячи, а участков - на 3 тысячи.

По данным пресс-службы правительства, всего с начала паводка в регионе было подтоплено 18490 жилых домов, 36694 приусадебных участка на территории 32 муниципальных образований в 99 населенных пунктах и 39 СНТ.

За время паводка из подтопленных территорий всего эвакуировано свыше 16,5 тыс. человек, в том числе более 4,6 тыс. детей. Свыше 1,1 тыс. человек, в том числе 251 ребенок, размещены в 38 ПВР.

В настоящее время для движения транспорта закрыты 29 мостов. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений, существует угроза перелива на трех участках двух федеральных автодорог.

В целом, по данным властей, на востоке региона в настоящее время устраняют последствия паводка, в центральной части наблюдается стабилизация ситуации, а южная часть области готовится к приходу "большой воды".

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб. Наиболее серьезно пострадали Оренбург и Орск.

В настоящее время волна паводка идет на юго-запад Оренбуржья, в сторону Илекского района.

Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Оренбург Орск
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