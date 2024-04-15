Россияне в 2023 году оформили около 20 тысяч шенгенских виз в Германию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Визовый отдел посольства Германии в России выдал российским гражданам 40 тысяч виз в 2023 году, из них около половины - краткосрочные шенгенские визы. Об этом сообщил телеграм-канал дипмиссии.

"В прошлом году визовый отдел посольства в Москве выдал российским гражданам порядка 40 тысяч виз: около 20 тысяч шенгенских виз и приблизительно 20 тысяч долгосрочных национальных виз, прежде всего, для специалистов. По количеству выданных виз для специалистов Германия занимает первое место среди стран ЕС, представленных в России", - говорится в сообщении.

Оформить визу в Германию можно через визовые центры VisaMetric в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.