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Россия и Белоруссия утвердили комплекс мероприятий по стимулированию инвестиций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности подписан в понедельник в Москве по итогам переговоров премьер-министров Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, сообщили в белорусском Минэкономики.

"В целях придания импульса взаимодействию в сфере инвестиций министр экономики Юрий Чеботарь и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подписали Комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности двух стран", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что документ предусматривает развитие механизмов и инструментов для привлечения капитала, углубление сотрудничества в кредитно-финансовой и научно-технической сферах, с определением основных направлений инвестиционной работы в реальном секторе экономики.

Для Белоруссии Россия является ключевым экономическим партнером и одним из основных источников капитала, подчеркнул белорусский министр экономики.

"Объем российских инвестиций в Беларусь за прошлый год составил $5,1 млрд, увеличившись по сравнению с уровнем 2022-го почти на треть. Количество организаций с российским капиталом в нашей стране составило 2260. Инвестиции Беларуси в Россию за последние пять лет выросли на 45%, и их объем сопоставим с российскими инвестициями в республику. Российским инвесторам в Беларуси интересны проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах. Белорусские инвестиции в России сосредоточены в производстве машин и оборудования", - отметил Чеботарь.

Подписанный документ будет способствовать реализации новых перспективных проектов на территории Белоруссии, в первую очередь, в рамках совместных программ импортозамещения с использованием действующих механизмов поддержки (СЭЗ, Парк Великий камень), так и обновленных в рамках закона об инвестициях: инвестиционные договоры, специальный инвестиционный договор, преференциальные проекты, бюджетные трансферты, подчеркнули в Минэкономики Белоруссии.

Белоруссия РФ
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