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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на территории региона.

"Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

Ранее опасность атаки дронов была объявлена в Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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