Опасность атаки дронов объявлена в Курской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Накануне он сообщил об обстреле поселка Тёткино со стороны Украины. В результате ранения получила местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу.