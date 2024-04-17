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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

Опасность атаки дронов объявлена в Курской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Накануне он сообщил об обстреле поселка Тёткино со стороны Украины. В результате ранения получила местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу.

Курская область Роман Старовойт
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