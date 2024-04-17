В Самарской области паводок вызвал перебои с водоснабжением в городе Кинель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области в городе Кинель начались перебои с водоснабжением из-за паводка, сообщила мэрия города во "ВКонтакте".

"В связи с весенним паводком произошло засорение и остановка водозаборного оборудования на станции первого подъема НФС (насосно-фильтровальной станции - ИФ) города Кинеля", - говорится в сообщении.

Сейчас там устанавливают временный насос для наполнения резервуаров с последующей подачей воды в город по графику.

Первый пуск запланирован на утро 18 апреля. "К решению проблемы привлечены специалисты из Нижнего Новгорода, которые готовят к транспортировке и установке насосную станцию, которая позволит обеспечить город водой в полном объеме на время ремонтно-восстановительных работ", - отмечается в сообщении.

Пока горожанам будут подвозить воду бойлерами.

С начала прошлой недели из-за затопления двух водозаборных скважин вода стала непригодна для питья для 3,3 тысяч жителей села Елховка. Перебои с водоснабжением в результате поднятия реки Кинель испытают и жители города Отрадный.

Кинель расположен на левом берегу реки Большой Кинель, в 40 км от Самары. Население Кинеля превышает 36 тысяч человек.