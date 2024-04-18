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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В самарском городе Кинель возобновлена подача воды, прерванная из-за паводка

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты возобновили подачу воды в город Кинель Самарской области, где накануне в результате паводка произошло засорение и остановка водозаборного оборудования на станции, сообщается на странице горадминистрации во "ВКонтакте" в четверг.

"Благодаря запуску временной линии водозабора на НФС (насосно-фильтровальной станции - ИФ) начата подача воды в город. В связи с тем, что подача осуществляется с пониженным давлением, пока наблюдается отсутствие воды в отдельных районах Кинеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению Роспотребнадзора осуществляется постоянный лабораторный контроль подаваемой воды.

Вместе с тем настоятельно рекомендуется кипятить воду перед употреблением.

Перебои с водоснабжением в Кинеле наблюдались со среды, 17 апреля.

Город Кинель расположен на левом берегу реки Большой Кинель, в 40 км от областного центра. Население Кинеля составляет более 36 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Кинель Самарская область
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