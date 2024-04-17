Более 170 домов и свыше тысячи участков подтоплены в Самарской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Четыре низководных моста, 173 частных жилых дома и 1015 приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Самарской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в среду.

"За сутки оказались подтопленными 32 жилых дома в Богатовском, Красноярском, Волжском, Нефтегорском, Кинельском районах и 66 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Нефтегорском, Кинельском районах и городе Отрадном", - говорится в сообщении.

От воды освободились 40 частных жилых дома и 104 приусадебных участка.

Наблюдается понижение уровня воды на 40 см на реке Самаре в районе населенного пункта Елшанка.

Более недели отсутствует транспортное сообщение с населенным пунктом Полудни Кинель-Черкасского района.

В двух пунктах временного размещения находятся семь человек.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. С 12 апреля режим ЧС действует в Борском районе.

При этом региональные власти не исключают, что паводок может дойти до Самары - угрозу представляет повышенный сброс из Сорочинского водохранилища.

С начала прошлой недели в результате затопления паводковыми водами двух водозаборных скважин вода стала непригодна для питья для 3,3 тыс. жителей села Елховка. Перебои с водоснабжением в результате поднятия реки Кинель испытают и жители города Отрадный.

Правительством области принято решение о выделении 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, чьи дома пострадали от паводка. Деньги выделяются на первоочередные нужды. Кроме того, губернатор объявил о выплатах по 100 тыс. рублей на частичную компенсацию тем, кто потерял имущество из-за подтопления домов.

Накануне министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила о более чем 3 тыс. поданных заявлениях на первоочередные нужды.