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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Более 170 домов и свыше тысячи участков подтоплены в Самарской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Четыре низководных моста, 173 частных жилых дома и 1015 приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Самарской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в среду.

"За сутки оказались подтопленными 32 жилых дома в Богатовском, Красноярском, Волжском, Нефтегорском, Кинельском районах и 66 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Нефтегорском, Кинельском районах и городе Отрадном", - говорится в сообщении.

От воды освободились 40 частных жилых дома и 104 приусадебных участка.

Наблюдается понижение уровня воды на 40 см на реке Самаре в районе населенного пункта Елшанка.

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Более недели отсутствует транспортное сообщение с населенным пунктом Полудни Кинель-Черкасского района.

В двух пунктах временного размещения находятся семь человек.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. С 12 апреля режим ЧС действует в Борском районе.

При этом региональные власти не исключают, что паводок может дойти до Самары - угрозу представляет повышенный сброс из Сорочинского водохранилища.

С начала прошлой недели в результате затопления паводковыми водами двух водозаборных скважин вода стала непригодна для питья для 3,3 тыс. жителей села Елховка. Перебои с водоснабжением в результате поднятия реки Кинель испытают и жители города Отрадный.

Правительством области принято решение о выделении 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, чьи дома пострадали от паводка. Деньги выделяются на первоочередные нужды. Кроме того, губернатор объявил о выплатах по 100 тыс. рублей на частичную компенсацию тем, кто потерял имущество из-за подтопления домов.

Накануне министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила о более чем 3 тыс. поданных заявлениях на первоочередные нужды.

Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Самарская область
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